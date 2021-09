Sigrid è una gattina di 4 anni che ama andare in bicicletta: insieme a Travis arriva ovunque in giro per la città. Tutto è iniziato quando Travis ha perso il lavoro nel 2020: da allora i due hanno iniziato a fare ogni giorno lunghe passeggiate insieme. Sigrid viaggia all'interno del suo cestino, con tanto di cintura di sicurezza e occhiali che la proteggono dal sole e dal vento. Insieme sono una vera squadra: impossibile non ammirarli mentre sfrecciano insieme per le strade.