Si sporge per fare una foto e cade: morto escursionista al Corno alle Scale

(LaPresse) Morto al Corno alle Scale un escursionista di Imola (Bologna) che si è sporto per fare una foto lungo il cosiddetto sentiero dei Balzi dell’Ora. Si trovava insieme a un amico, che ha riportato quanto accaduto: a quota 1850 metri il 29enne si è sporto ed è caduto per diversi metri. L'amico ha chiamato subito il 118: sul posto è stata inviata la squadra del Soccorso Alpino e Speleologico stazione Corno alle Scale che si trovava già in prossimità del Croce del Corno. I tecnici hanno raggiunto in pochi minuti il luogo dell’evento, trovando però la vittima incosciente e priva di polso: inutili i tentativi di rianimazione. La salma è stata recuperata. DISTRIBUTION FREE OF CHARGE - NOT FOR SALE