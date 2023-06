Si schianta nell'isola pedonale: l'auto resta in bilico su un "panettone" di cemento

Incidente questa sera intorno alle 22 nell'isola pedonale al centro di Latina. Un'auto, una Bmw vecchia serie, ha superato il varco lungo corso della Repubblica senza accorgersi della presenza dei dissuasori in cemento posizionati al centro della carreggiata. In quel momento pioveva e non c'era nessuno. L'auto ha travolto il primo "panettone" distruggendolo e fermandosi poi in bilico sul secondo, restando completamente sollevata da terra. Così l'hanno trovata carabinieri, polizia e 118 una volta arrivati sul posto. L'uomo alla guida è rimasto illeso e sottoposto ad alcol test è risultato negativo. Ha spiegato ai carabinieri e ai poliziotti di non aver visto le barriere. Dopo lo schianto lungo il corso si è radunata una folla di curiosi.