Terni,anteprima del film di Paolo Genovese "Il primo giorno della mia vita": «Un lavoro sulla speranza»

Il Cityplex di Terni ha ospitato l’anteprima del film di Paolo Genovese "Il primo giorno della mia vita" organizzata da Umbria Film Commission in collaborazione con Medusa Film. La scelta è stata dettata dal fatto che il regista è molto legato al territorio, anche per il suo ruolo di presidente di Umbria Film Commission. “Questa regione è ideale per girare produzioni cinematografiche - ha detto - e il nostro compito come Commission è quello di creare tutte le condizioni ideali per renderci attrattivi”. Per questo nel centro multimediale di Terni sono stati organizzati dei corsi intensivi per macchinisti ed elettricisti. Nel video di Claudia Sensi le dichiarazioni di Paolo Genovese.