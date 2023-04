Schlein: "Pd è l'unico partito non personale"

"Il Pd è l'unico partito non personale, non legato a un leader, quindi mi scuso fin da subito se qualcuno non è stato valorizzato con i ruoli che ora elencherò, ma cercherò di farlo in altro modo". Lo ha detto la segretaria del Pd, Elly Schlein, in diretta Instagram, annunciando la segreteria.