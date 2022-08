Schianto al semaforo, due feriti gravi: chiusa la Litoranea a Latina

Grave incidente a Latina poco prima delle 23, sulla Litoranea tra via del Lido e Borgo Sabotino. Una Fiat 500 X e una Audi A4 si sono scontrate al semaforo di via Casilina. Nell'impatto i conducenti sono rimasti feriti gravemente. L'Audi si è ribaltata finendo nel fossato lungo la carreggiata. Sul posto gli agenti della Polizia Stradale di Latina e i sanitari del 118. La Litoranea è chiusa tra via del Lido e l'incrocio con la Casilina Nord.