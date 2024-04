Satoshi Kon porta al cinema il primo psycho-thriller di animazione giapponese: il trailer

Arriva per la prima volta al cinema in versione restaurata 4K il claustrofobico e coraggioso ‘Perfect Blue’, opera prima di Satoshi Kon prodotta da MadHouse e uscita nel 1997. L’appuntamento nelle sale è per il 22, 23, 24 aprile grazie alla Stagione degli Anime al Cinema 2024, un progetto esclusivo di Nexo Digital distribuito in collaborazione con Yamato Video. Immagini da Ufficio Stampa