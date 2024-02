Sanremo: Renga e Nek, 'Pazzo di te' brano con echi musicali anni '60

(LaPresse) "Se c'è differenza tra partecipare a Sanremo insieme o essere da soli? In due è tutto più leggero. Sentire che l'importanza della partecipazione - che a Sanremo ha un suo peso specifico anche interiormente - sia condiviso fa diventare tutto più leggero. Nella vita essere soli è sempre peggio di essere male accompagnati". Così Nek a LaPresse confessa le sue sensazioni alla vigilia del Festival di Sanremo dove si presenta in coppia con Francesco Renga con il brano 'Pazzo di te'. "È una canzone di amore, molto bella, giusta per questo Sanremo - sottolinea Renga - racconta un amore cantato da due uomini ultra cinquantenni che hanno sentito l'esigenza di raccontare un amore puro, disinteressato, come dovrebbe essere l'amore". "L'amore è il sentimento che agisce sulla nostra vita in modo assoluto. Abbiamo riflettuto su questo e aggiunto le nostre impressioni. Una canzone che ha echi anni '60 dal punto di vista musicale" dice Nek e Renga aggiunge: "Pensata e scritta come si scrivevano le canzoni quando Sanremo era ancora in bianco e nero".