Sangiovanni, l'arrivo del rapper a Terni: tutto esaurito per il concerto

Decine di fan hanno atteso l’arrivo di Sangiovanni, giunto all’anfiteatro Fausto intorno alle 19. Cappello giallo, borsello e mascherina fucsia, non è passato inosservato il giovane cantante di Amici che ha dedicato una storia su Instagram dove riprende dall'auto la folla che lo ha aspettato tutto il pomeriggio al parco della Passeggiata cantando tutte le sue hit da Malibu a Lady. Non solo adolescenti con fasce e magliette con la stampa del proprio idolo ma anche tanti mamme e papà ad accompagnarli, in piedi da ore.

Poi tutti in fila per assistere al concerto, aperto dal rapper ternano AimaD.

Severi i controlli anti-Covid all’ingresso, con l’attenta verifica dei green pass e del tampone negativo per chi ne era sprovvisto. (Il video è tratto dal profilo Instagram di Sangiovanni)