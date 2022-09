Salvini: «Io, Giorgia, Silvio e Maurizio ci prendiamo impegno di governare bene e insieme per 5 anni»

(Agenzia Vista) Roma 22 settembre 2022 “Una Piazza piena ed una squadra unita. Un programma condiviso ed un destino comune ed un impegno che mi prendo io, Giorgia, Silvio e Maurizio. Governare bene e insieme per 5 anni. Ci troviamo qui a Piazza del Popolo tra 5 anni. La sinistra è divisa e litigiosa, io penso che qua ci sia invece una dimostrazione di maturità e amore per l’Italia”. Lo ha dichiarato il leader della Lega Matteo Salvini durante la chiusura della campagna elettorale del centrodestra che si è tenuta in Piazza del Popolo a Roma. Fonte: Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev