(Agenzia Vista) Roma, 06 ottobre 2021 "La Lega è nel Governo, se vogliono escono Letta e Conte. Il Parlamento ha dato fiducia a Draghi per abbassare le tasse, non per aumentarle, qui si parla di patrimoniale", così Matteo Salvini durante un incontro con la stampa sulla riforma del fisco e del catasto. Fonte: Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev agenziavista.it