Salvini mostra uno stabile abbandonato nel crotonese (ma la porta non si apre)

(Agenzia Vista) Crotone, 23 settembre 2021 «Vi porto con me a Cutro (Crotone), nel cuore della Calabria: milioni di soldi spesi dallo Stato per appartamenti (pronti per essere abitati!) che dovevano ospitare Donne e Uomini dell'Esercito. Dov'è il problema? Sono vuoti da 12 anni!!! Come Lega chiederemo immediatamente al ministero della Difesa e a quello dell'Interno di attivarsi subito per permettere a Forze dell'Ordine e famiglie di dare una nuova vita a questo luogo ora inutilizzato». Così Matteo Salvini in un video postato su Facebook mentre mostra dei condomini abbandonati in provincia di Crotone. / Facebook Matteo Salvini Fonte: Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev agenziavista.it