(Agenzia Vista) Polonia, 09 marzo 2022 «Sono qua orgoglioso di portare parole di pace, se anche soli 50 bimbi saranno salvati in Italia sarò felicissimo, altri hanno voglia di fare polemica come un sindaco maleducato e in Italia ad esempio Renzi. Io invece sono fiero di festeggiare il mio compleanno qui portando un messaggio di pace». Così Matteo Salvini, in Polonia dopo aver passato la giornata al confine con l'Ucraina. Fb Salvini Fonte: Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev agenziavista.it