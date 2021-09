I vaccini under 12 potranno partire all’inizio del 2022? «Credo e spero di sì, perché la sperimentazione sta andando benissimo, i vaccini sono sicuri e protettivi anche in queste fasce d’età. Però bisogna raggiungere la certezza assoluta che questo sia, credo verrà fatto entro l’anno, per cui tra fine anno e inizio dell’anno prossimo potrebbe essere data l’autorizzazione anche per i bambini». Così a Buongiorno, su Sky TG24 Walter Ricciardi, consigliere del Ministro della Salute.