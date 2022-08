Vaiolo delle scimmie, Vaia: «Grande partecipazione al primo giorno di vaccinazioni»

(LaPresse) «Sono iniziate stamattina da noi allo Spallanzani le prime vaccinazioni per il vaiolo delle scimmie alle categorie a rischio, così come dettato dal ministero della Salute. Vi è stata una grande partecipazione e questo significa che la gente ha compreso la validità' dello strumento vaccino». Lo dice il direttore generale dell'Istituto malattie infettive Lazzaro Spallanzani di Roma, Francesco Vaia. «Ribadiamolo - aggiunge - non è una malattia grave ma è meglio chiudere subito questa partita e far sì che non si possa estendere al resto della popolazione».

