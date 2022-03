Quarta dose, Speranza: «Servono regole uniche in Ue su tempi e fasce generazionali»

«Ho fatto una proposta e ho chiesto che sulla quarta dose ci sia una posizione unitaria di tutti i vaccini europei», così Speranza a Bruxelles. «La priorità è proteggere le persone più fragili, questo è l'obiettivo di fondo», ha aggiunto il ministro della Salute. «Nessuno parla a livello mondiale, anche a livello europeo, di una quarta dose per tutti». «Siamo già partiti in Italia con la quarta dose, per gli immunocompromessi», «quelli assolutamente più fragili degli altri». La valutazione da fare «a livello europeo, è quella di una quarta dose condivisa per determinate fasce generazionali più fragili, stiamo parlando della fascia più anziana e che deve essere secondo me la stessa in tutti i paesi europei».

Vaccino ai minori, la Ue cambia le regole: «Il certificato Covid non scade a 9 mesi»

Fonte: Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev