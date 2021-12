Tampone in farmacia, è corsa prima del Natale: esaurite le liste di attesa. «Tutti vogliono trascorrere le feste insieme ma in sicurezza»

Non solo la corsa ai regali. Ma anche ai tamponi. E le liste d’attesa sono già esaurite nelle farmacie delle Capitale. Un picco di richieste che si registra da lunedì con le strutture che si organizzano per assicurare il servizio. Dunque turni di mattina e di pomeriggio anche nel week end: «Rispetto allo scorso anno, abbiamo registrato una richiesta raddoppiata per i tamponi. Chi ha organizzato pranzi e cene di Natale, vuole partecipare in sicurezza» conferma Maria Ersilia De Angelis, titolare della farmacia di Testaccio.

Con la curva dei contagi che nel Lazio ha superato il tetto dei mille positivi al giorno e l’incognita della variante Omicron. «Si tratta di persone già vaccinate - precisa la dottoressa - ma per quest’anno la direzione è questa. Tutti vogliono trascorre le feste insieme ma in sicurezza, ora più che mai». E infatti nella struttura sanitaria di via Marmorata, ancora questa mattina, decine le persone in lista per un tampone. «Sono venuto a prenotare me e mia sorella per un tampone» racconta Roberto Felici, un cliente della farmacia: «Abbiamo organizzato ila vigilia di Natale da me e il pranzo da lei. Stiamo facendo tutti il tampone in famiglia: vogliamo trascorrerlo insieme ma essere tranquilli».

Servizio di Flaminia Savelli