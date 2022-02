Vaccino, Speranza: «Somministrate in Italia 132milioni di dosi, ora arrivi in tutto il mondo»

«Sono state somministrate altre 132milioni di dosi di vaccino in 13 mesi. Questo ci sta portando in una fase diversa e questo avviene perchè siamo un grande Paese. Solo un grande Paese può somministrare 132milioni di dosi. il 91% della popolazione sopra i 12 anni ha ricevuto la prima dose e siamo in condizione per lavorare a una fase diversa», così il ministro Roberto Speranza nel corso dell'inaugurazione dell'anno accademico al San Raffaele. a Milano / Youtube San Raffaele Fonte: Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev