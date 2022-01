Covid, posti letto finiti a Palermo: ambulanze con sirene accese in segno di protesta

Sirene accese e ambulanza in fila per protesta all'ospedale Vincenzo Cervello di Palermo. La protesta degli operatori sanitari in fila per ore per poter portare i pazienti nei reparti. Un ospedale da campo con dieci posti è stato allestito ieri sera per fronteggiare l'emergenza causata da decine di ambulanze in attesa da ore davanti al Pronto Soccorso. La decisione è stata presa di concerto con la protezione civile, in attesa che i reparti di ostetricia del Cervello e quello dell'ospedale Civico completino la riconversione per destinarli a pazienti Covid.

