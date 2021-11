Osteoporosi, il rimedio naturale a base di olio e sale: i benefici incredibili

I dolori articolari ad un certo punto della vita, si affacciano con prepotenza e possono creare difficoltà e disagio. Le cause che li scaturiscono possono essere diverse. Tra queste c'è l'osteoporosi ovvero l'indebolimento delle ossa, dovuto ad una bassa densità minerale e al deterioramento della micro-architettura del tessuto osseo. Contrastare l'osteoporosi, che solitamente si manifesta in età senile, è possibile. Attività fisica, una dieta equilibrata e in base ai casi anche una terapia farmacologica possono essere d'aiuto. Tra i rimedi naturali, c'è quello a base di olio e sale. Grazie alle loro proprietà benefiche questi due alimenti combinati insieme, possono ridurre il dolore e migliorare la mobilità. Crediti foto@Kikapress, Shutterstock Music: «Summer» from Bensound.com

