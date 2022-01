«La vaccinazione obbligatoria dovrebbe essere temporanea. Molte persone esitanti hanno dubbi sinceri a cui si deve rispondere, l'obbligo dovrebbe essere chiaro, esplicito e limitato nel tempo, oltre che accompagnato da un'appropriata comunicazione e chiarimento dei rischi. In sostanza, consideriamo l'obbligatorierà come l'ultima spiaggia». E' il monito lanciato dall'Organizzazione mondiale della sanità (Oms). WHO Fonte: Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev