Omicron, Oms: «Il virus corre libero, i governi rivedano le risposte»

«Le nuove ondate dimostrano ancora una volta che Covid-19 non è affatto finito. Il virus sta circolando liberamente e i Paesi non stanno gestendo efficacemente il carico di malattia in base alle loro capacità, sia in termini di ospedalizzazione dei casi acuti sia in termini di numero crescente di persone con Long Covid».

«Esorto i Governi a rivedere e adattare regolarmente i loro piani di risposta in base all'epidemiologia attuale e anche alla possibilità che appaiano nuove varianti». E' il messaggio lanciato oggi dal direttore generale dell'Organizzazione mondiale della sanità, Tedros Adhanom Ghebreyesus, durante il periodico briefing con la stampa. WHO Fonte: Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev agenziavista.it

Omicron 5, incubazione e tamponi fai fa te: “Il 50% non dichiara la positività”