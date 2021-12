Omicron, Sileri: «Verosimile una diffusione sopra al 50-60% in Italia. Necessaria revisione quarantena, ma non ora»

«È verosimile che la variante Omicron sia oltre il 50-60% di tutto il virus che in questo momento circola nel nostro Paese. Per modalità di diffusione, perché contagia cinque volte tanto la Delta e la Delta plus, che erano le varianti precedentemente circolanti, capiamo bene che in una, massimo due settimane Omicron prenderà il sopravvento sulla popolazione positiva: questa sarà la variante con la quale dovremo confrontarci nelle prossime settimane». Lo ha detto a Timeline, su Sky TG24, il sottosegretario alla Salute Pierpaolo Sileri che, in merito alla possibilità di una revisione del periodo di quarantena, ha aggiunto: «è chiaro che sarà necessaria una revisione della quarantena, ma non credo sia questo il momento per rivederla perché in questo momento circola sia la variante Omicron che la Delta, che è quella poi prevalentemente responsabile delle persone ricoverate in terapia intensiva. Credo che sia auspicabile una variazione della quarantena, ma probabilmente ad un paio di settimane da oggi». (Fonte: Timeline, Sky TG24)