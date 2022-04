«Noi siamo usciti dallo stato d'emergenza, siamo in una fase diversa, ma la pandemia non si è conclusa. Il virus non è scomparso», così Speranza alla Conferenza Nazionale sulla Questione Medica. / Federazione degli Ordini FNOMCeO Fonte: Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev agenziavista.it

Covid, boom di contagi: quasi 100 mila casi. Pregliasco: alta diffusività Omicron 2 e ​più libertà