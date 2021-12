Omicron, Ciccozzi: «Il triplo di morti senza vaccini. Diffusione rapida all'aperto, mascherine decisive»

Il professor Massimo Ciccozzi, responsabile dell'unità di Statistica medica ed Epidemiologia della facoltà di Medicina e Chirurgia del Campus Bio-Medico di Roma, parla al Messaggero: "Omicron contagia almeno il doppio di Delta: senza i vaccini avremmo il triplo di morti in più. Ad oggi circa 200-300 vite salvate. E se volete salvare il Natale, tenete la mascherina ovunque possibile. Anche all'aperto Omicron si diffonde facilissimamente. Forse, però, questo sarà l'ultimo Natale "sfigato": questa mutazione forse si sta adattando all'uomo per evitare conseguenze severe. Al cenone andiamoci senza affollarci e, magari, facendo un tampone oltre al vaccino. Alziamo i muri con vaccino e mascherine per ostacolare questo virus infido: guardate dove in Nord ed Est Europa hanno usato poco protezioni e vaccini: oggi devono imitare quanto fatto qui".