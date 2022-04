Moderna, ecco il vaccino booster bivalente anti-Omicron

Moderna sta valutando un vaccino booster anti-Covid bivalente (mRna-1273.214) che combina il vaccino attualmente autorizzato anche come richiamo con un candidato booster specifico per le varianti Omicron. I risultati iniziali dello studio, di fase clinica 2-3, sono attesi nel secondo trimestre dell'anno e questo prodotto bivalente «rimane il nostro candidato principale per una dose di richiamo» da somministrare «nell'emisfero settentrionale nell'autunno 2022», spiega il Ceo dell'azienda americana, Stéphane Bancel.