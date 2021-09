Quando ci potremo liberare delle mascherine? «Ragionevolmente per la fine del 2022. Continuando in questo modo potremo vedere degli scenari ancora migliori rispetto a quelli che, di fatto, vediamo in questo momento. È fondamentale riuscire a garantire la copertura vaccinale in tutto il mondo per ridurre la circolazione virale, per diminuire il rischio di emergenze di varianti». Lo ha detto a Sky TG24 il Presidente del Consiglio Superiore di Sanità Franco Locatelli, ospite di ‘eVENTI’.