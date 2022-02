Magrini (Aifa): «Vaccino annuale contro il Covid? Valuteremo»

Per decidere di eventuali vaccinazioni annuali contro il Covid «valuteremo quello che accadrà a partire dai prossimi mesi, che sicuramente vedranno la coda di questa pandemia. La grande attenzione estiva, pur guardando al sud del mondo che invece andrà incontro all’inverno, ci consentirà di capire quali varianti circoleranno, e sulla base di questo decidere se avere un’altra campagna di vaccinazione di massa o concentrarsi e restringere la raccomandazione a vaccinarsi, come per l’influenza, solo sui soggetti a partire da una certa età». Lo ha detto a ‘e-VENTI’, su Sky TG24, il direttore generale dell'Aifa (Agenzia italiana del farmaco) Nicola Magrini. Riguardo l’obbligo vaccinale per gli over 50, ha proseguito Magrini, «si è data una data di riferimento ma non penso che fosse inteso per decadere, in qualche modo. Non è una decisione di Aifa, però sarebbe coerente mantenerlo».