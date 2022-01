«La vaccinazione è la nostra priorità. Il pass sanitario permette di proteggere gli altri ed è una strategia applicata anche in altri Paesi europei. A mettere le restrizioni sono le persone che non sono vaccinate», così il Presidente Macron nel corso della conferenza stampa con Ursula von der Leyen per la presidenza francese dell'Ue.

