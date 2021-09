«Una quarta dose non è sul tavolo. Dobbiamo vedere cosa succede per qualche mese con la terza dose e le varianti. Per adesso stiamo preparando i nostri numeri per tutto il mondo, per far vedere che questa terza dose è essenziale. Probabilmente bisognerà continuare a vaccinarsi, come per l’influenza, una volta ogni qualche mese o una volta all’anno, ma vediamo». Lo ha detto a Buongiorno, su Sky TG24, Arnon Shahar, medico responsabile della task-force del piano vaccinale anti-Covid in Israele.