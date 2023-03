Indagati Covid, Galli: «All'inizio contrasti nella gestione della pandemia»

EMBED





(Agenzia Vista) Roma, 02 marzo 2023 "L'Italia si è trovata davanti a difficoltà strutturali che il nostro Paese ha dovuto affrontare con un evento eccezionale come la pandemia. E' molto evidente che non fosse definito chi dovesse e potesse fare e cosa fare, ci sono stati contrasti dal punto di vista della gestione diretta dei problemi che sono emersi in continuazione nella fase iniziale della pandemia. Per il futuro auspico si possa avere una catena di comando definita per prendere decisioni in tempi rapidi, che non rimanga però una catena di comando che nomina generali senza truppe, ovvero prendere decisioni di interventi senza avere le risorse materiali". Lo ha evidenziato Massimo Galli, già direttore del reparto malattie infettive dell'ospedale Sacco di Milano, oggi in audizione informale in Commissione Affari sociali della Camera nell'ambito dell'esame delle proposte di legge per l'istituzione di una Commissione parlamentare di inchiesta sulla gestione dell'emergenza epidemiologica da Covid-19. Camera Fonte: Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev agenziavista.it