«Come sappiamo dal primo maggio il green pass verrà molto ridimensionato e verrà progressivamente abbandonato. Ma non confondiamolo col vaccino. Ovviamente il green pass sarà abbandonato ma la vaccinazione non lo sarà. Dobbiamo farla per proteggere noi stessi, è un fatto» così il sottosegretario alla Salute Pierpaolo Sileri in un'intervista esclusiva dell'Agenzia Vista. Fonte: Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev agenziavista.it