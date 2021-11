Locatelli: «Proroga Green pass? Ancora nessuna decisione»

«Non si è ancora ragionato su una data precisa di estensione” del green pass, «però ritengo che in questo momento una sospensione non sia neanche considerabile sia per i numeri che ancora esistono, sia anche per una condizione climatica che certo non favorisce un’ulteriore riduzione della circolazione virale. Sappiamo tutti che i mesi freddi dell’autunno/inverno favoriscono le infezioni respiratorie». Lo ha detto a Sky TG24 il presidente del Consiglio Superiore di Sanità, Franco Locatelli, ospite di ‘Buongiorno’, rispondendo alla domanda se si stia ragionando ad una proroga della certificazione verde, magari al giugno del prossimo anno.