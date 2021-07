Green pass obbligatorio anche in Italia? Gli scenari possibili Video

Giovedì 15 Luglio 2021, 13:05 - Ultimo aggiornamento: 13:08

Obbligo di esibire il green pass sanitario in bar e ristoranti, agli eventi e sui mezzi pubblici: questa la direttiva imposta dal Presidente Immanuel Macron ai cittadini francesi. Un modello pensabile sul suolo italiano? La questione ha subito diviso partiti e opinione pubblica. Da un lato chi appoggia la scelta del Premier d'Oltralpe e propone lo stesso schema anche in Italia, come il sottosegretario Pierpaolo Sileri, dall'altro chi si oppone con forza. È il caso della leader di Fratelli d'Italia Giorgia Meloni che ha definito la proposta "raggelante". Sul tema Matteo Salvini si è espresso in modo chiaro: no al modello francese, da valutare invece per tutti quegli eventi in cui possono crearsi affollamenti. Ecco il video che spiega quali sono i possibili scenari sul tema dell'obbligo del green pass.