Variante Omicron, Fauci: «Tutto dice che vaccini e booster aiuteranno a proteggerci»

(Agenzia Vista) Usa, 30 novembre 2021 "I non vaccinati hanno bisogno di essere vaccinati e coloro che possono essere potenziati dovrebbero essere potenziati perché sappiamo per esperienza che anche con varianti che non sono specificamente indirizzate dal vaccino, come la variante Delta, se ottieni il livello di anticorpi abbastanza alto, la protezione si estende". Lo ha detto Anthony Fauci, principale consigliere del presidente Usa Joe Biden sul fronte dell'epidemia, ribadendo l'importanza che gli americani si vaccinino mentre il governo è impegnato a scoprire maggiori dettagli sulla nuova variante Omicron. White House Fonte: Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev agenziavista.it