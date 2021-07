Dieta mediterranea: allunga la vita, ecco perché

Lunedì 26 Luglio 2021, 13:43

Che la dieta mediterranea fosse un modello nutrizionale ottimo per la nostra salute lo sapevamo già, ma in quanti erano a conoscenza del fatto che allungasse addirittura la vita? Questo studio non lascia spazio a perplessità. Secondo quanto stabilito dagli scienziati, la dieta mediterranea fa bene in tutte le fasce di età, ma per gli over 65 è davvero fondamentale.

Lo studio pubblicato dal British Journal of Nutritions evidenzia per gli over 65 che seguono uno stile alimentare di questo tipo una riduzione del 25% del rischio di morte. Parliamo di frutta, verdura, pesce, pasta, legumi e, immancabile, l'olio d'oliva. Occhio, naturalmente alle quantità: la parola d'ordine rimane sempre "equilibrio". In questo video alcune informazioni chiave sullo studio: ecco cosa dice la ricerca.

