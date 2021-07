Dieta, il finocchio è il segreto per saziarsi con pochissime calorie

Lunedì 26 Luglio 2021, 14:21

Se c'è una cosa a cui non dovreste mai rinunciare nella vostra alimentazione è proprio il finocchio. Non inserirlo in una dieta farebbe perdere un prezioso alleato. Il motivo si spiega facilmente: è ricco di sostanze che fanno benissimo al nostro organismo e contiene così poche calorie per 100 grammi che possiamo saziarci e mangiarne a volontà senza sensi di colpa.

APPROFONDIMENTI ALIMENTAZIONE Dieta mediterranea: allunga la vita, ecco perché ALIMENTAZIONE Dieta, fragole: calorie, proprietà e benefici di questi... ALIMENTAZIONE Dieta, quante calorie hanno i peperoni? Proprietà e...

Buono sia cotto che crudo, dopo aver visto questo video il finocchio diventerà il vostro miglior alleato. È ricco di vitamine e sali minerali e contiene principi attivi che lo rendono utile, pensate, in caso di gotta, astenia e reumatismi, e ha persino un effetto riequilibrante sui livelli ormonali femminili. Cosa può fare di più? Ecco tutto ciò che c'è da sapere su questa pianta dalle mille proprietà.