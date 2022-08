Omicron, Sileri: «Non sono previste chiusure e mascherine a scuola, il green pass non serve più»

«Difficile tornare a delle chiusure, assolutamente non credo sia all’orizzonte nessuna di queste ipotesi. Le mascherine sono un presidio fortemente raccomandato, non credo servano a scuola. Il green pass non serve più, serviranno i vaccini aggiornati per gli over 60 e nel frattempo quarta dose con quelli già presenti». Lo ha dichiarato il Sottosegretario di Stato al Ministero della Salute Pierpaolo Sileri in un’intervista dell’Agenzia Vista presso la sede del Ministero a Roma. Fonte: Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev

