«Per una battuta ironica è uscita una tempesta..Mi spiace ma non lo ho contratto volontariamente e non sono stato a contatto con un positivo.. Schezando dissi "se saró positivo sarà per necessità così avro il Green Pass". Così Marco Melandri fa marcia indietro su Instagram rispetto alle sue precedenti dichiarazioni secondo le quali aveva «cercato di prenderlo e per contagiarmi ho fatto una fatica tremenda». (Fonte video: Instagram @marcomelandri33)