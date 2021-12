Covid, il grido di dolore dell'infermiera di rianimazione: «È terribile, siamo pieni. Sarà un brutto Natale»

La voce stanca di Martina Benedetti, 28 anni, infermiera del Reparto di Terapia Intensiva dell'ospedale di Massa Carrara. Il turno di notte è appena finito e lei fatica a parlare. Martina è diventata uno dei volti simbolo della lotta al Covid durante la prima ondata, dopo aver postato sui social la foto del suo viso segnato dalla mascherina dopo un turno in reparto. In questo commento pubblicato sull'ultimo numero di Molto, il 23 dicembre, racconta come sia tutto cambiato da allora: erano le eroine, gli eroi in corsia e adesso sono i bersagli, offesi e insultati anche da quelli che prima li applaudiva. Il suo è un appello a vaccinarsi, perché, dice, è doloroso e frustrante .

(Servizio a cura di Maria Lombardi e Valentina Panetta)