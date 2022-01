«Ci sono quasi nove milioni di persone vaccinabili che non hanno avuto il loro richiamo, ed è assolutamente straziante, dato che in terapia intensiva il 90% delle persone con Covid non ha avuto il richiamo e il 60% non ha avuto nessun vaccino. Le persone muoiono inutilmente perché non hanno avuto i loro colpi e non hanno il richiamo», così Boris Johnson nel corso di una diretta sui dati Covid. / Facebook Boris Johnson Fonte: Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev