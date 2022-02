«Il disagio psichico è largamente presente nei giovani a causa della pandemia. Ci saranno degli strascichi per questo si parla di long Covid dal punto di vista psichico» così il presidente dell'Ordine degli psicologi del Lazio Federico Conte a margine della presentazione del progetto "AiutaMente giovani" sulla salute mentale dei ragazzi e ragazze nella sede della Regione in Via Colombo a Roma. Fonte: Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev agenziavista.it