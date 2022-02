«Per quanto riguarda i decessi, i ricoveri in terapia intensiva e quelli in area medica, l'età media si conferma piuttosto alta: di circa 71 anni per i reparti di area medica, 68 per le intensive e 82 per i decessi». Lo sottolinea il presidente dell'Istituto superiore di sanità, Silvio Brusaferro, in un video di comento ai dati del monitoraggio settimanale.

Ministero Salute Fonte: Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev