Bonifacino (IncontraDonna): «Con Frecciarosa prenotazioni visite mediche, grazie ai nostri volontari»

«Frecciarosa è il progetto della Fondazione IncontraDonna arrivata alla dodicesima edizione, portare la prevenzione sui territori e alle persone. Su tutti i treni d’Italia, dai regionali alle frecce. Collaboriamo anche per favorire l’attività sportiva in alcune città e teleconsulti dalla piattaforma digitale frecciarosa.it. L’importante è distribuire i vademecum della salute, scaricabili anche online sulla piattaforma. Ed è importante andare incontro ai bisogni delle persone che oggi hanno bisogno del nostro contatto, della vicinanza con noi, perché la prevenzione è importantissima. Fondamentale lo stile di vita, quindi lo sport e l’alimentazione, e bisogna portare dopo anni di pandemia le persone all’interno del sistema sanitario nazionale». Lo ha dichiarato la presidente di IncontroDonna Adriana Bonifacino, a margine della conferenza stampa “Frecciarosa-La prevenzione viaggia in treno” presso l’Auditorium Villa Patrizi a Roma. Fonte: Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev agenziavista.it