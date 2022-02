Bertolaso: «Da Fiorello a Sanremo grande spot sui vaccini, spero faccia il bis»

«Spero che Fiorello» a Sanremo «faccia il bis rispetto a quello straordinario spot che ha fatto ieri, è questo il modo di fare la comunicazione giusta e smitizzare quelli che non si vogliono vaccinare. La battuta, il gesto in diretta davanti a 10 mln italiani è il modo migliore per confermare he bisogna vaccinarsi e non dare retta a quelli che hanno dei dubbi»: lo ha detto Guido Bertolaso, coordinatore della campagna vaccinale in Lombardia, intervistato da Lombardia Notizie Online.

Courtesy Lnews Fonte: Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev