Ryder Cup 2023, migliaia di tifosi in fila dalle 5.30: la corsa (incredibile) all'apertura dei cancelli

Le note di "Nessun dorma", l'alba su Roma e migliaia di appassionati di golf in fila dalle 5.30 per assistere alla 44/a edizione della Ryder Cup, evento clou del golf mondiale che per la prima volta si svolge in Italia, sui campi del Marco Simone Golf & Country Club. Il via ufficiale della sfida tra Team Europe e Team Usa è fissato per le 7.35 quando, dal tee della buca 1 Rahm ed Hatton per la squadra europea sfideranno la coppia statunitense formata da Scheffler-Burns nel primo match dei foursomes.