(LaPresse) È di 8 morti e almeno 6 feriti il primo bilancio delle vittime della sparatoria avvenuta questa mattina nell'università di Perm, in Russia. Lo fa sapere il comitato investigativo russo, mentre il ministero della Salute parla di 14 feriti. Un uomo ha aperto il fuoco contro gli studenti. Il presunto responsabile "è stato neutralizzato" dalle forze dell'ordine, secondo quanto riportano i media locali. DISTRIBUTION FREE OF CHARGE - NOT FOR SALE