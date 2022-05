(LaPresse) Ron Moss, il 'Ridge' della storica serie Tv 'Beautiful', arriva alla Mostra d'Oltremare di Napoli per partecipare alla convention di Forza Italia. Accolto dagli appalusi della platea, ha fatto il suo ingresso nella sala dove ad accoglierlo sul palco c'è l'eurodeputato Antonio Tajani. Nel suo intervento Moss ha testimoniato il suo amore per la Puglia che lo ha portato di recente a investire in una masseria del XVIII secolo tra Fasano e Monopoli.