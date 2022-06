Ron a Luce su Sky: 50 anni di carriera cantando "Non abbiam bisogno di parole"

Venerdì 1 luglio in programma una nuova puntata di Luce Social Club, in onda dalle ore 20.00 su Sky Arte. L'approfondimento culturale condotto da Denise Negri e Federico Chiarini, prodotto da ERMA PICTURES in collaborazione con Sky Arte e Cinecittà, con la regia di Max De Carolis, si apre con la scrittrice Chiara Tagliaferri, già autrice del podcast e dell'omonimo libro “Morgana”, che firma insieme a Michela Murgia. “Strega comanda colore”, edito da Mondadori, è il suo debutto letterario. “Questo è un libro dove non vado alla ricerca del tempo perduto ma cerco di riscattarlo”, afferma la scrittrice. Un libro in cui parla molto di sé e del luogo in cui è cresciuta da cui però ha deciso di andare via. Un libro stratificato in cui c'è anche l'amore, "non quello che assolve ma quello che comprende”. La copertina del libro è un ritratto della pittrice Hélène Delmaire, la stessa che ha collaborato con la regista Céline Sciamma per il film “Ritratto della giovane in fiamme”.

La serata prosegue con la musica di Ron, che presenta l’antologia “Non abbiam bisogno di parole”, per celebrare i 50 anni di carriera di uno dei protagonisti indiscussi della nostra canzone d’autore e contenente 67 brani tra i più grandi successi dell’artista. Ospite a Luce Social Club, Ron presenta inoltre il tour estivo in giro per l’Italia.

Chiude la puntata l’illustratore Emiliano Ponzi che collabora con importanti riviste tra cui The New York Times, Le Monde e The New Yorker. Il noto artista visivo ha ricevuto numerosi riconoscimenti come lo Young Guns Award dal New York Art Directors Club e l'ambito Gold Cube dall'Art Directors Club di New York. Ponzi ha inoltre da poco firmato i manifesti del Salone Internazionale del Libro di Torino e del Salone del Mobile di Milano.

Ad arricchire la serata una clip dedicata al documentario Sky Original “Italia vs Brasile 3-2 – La partita”, in esclusiva dal 3 luglio alle 21.15 su Sky Documentaries.

Completa la puntata un RVM dedicato alla Mostra “Sacro e profano” di Mario Botta, progettista svizzero di fama mondiale, in esposizione al MAXXI fino al 4 settembre, che si basa sul senso più ampio di una sacralità insita in ogni gesto architettonico, dalla purezza dei materiali alla sensibilità al contesto.