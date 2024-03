Roma, tifosi inglesi e scozzesi in piazza Campo de' Fiori

(LaPresse) Roma accoglie i tifosi inglesi e scozzesi in vista del match di calcio di Europa League e di quello di rugby del Sei Nazioni. I supporter del Brighton hanno invaso la capitale prima della sfida di Europa League contro la Roma, valida per l'andata degli ottavi di finale. A loro si sono aggiunti i tifosi scozzesi, a Roma per la partita del Torneo Sei Nazioni tra Italia e Scozia, in programma sabato 9 marzo. L'atmosfera è tranquilla, con i tifosi che bevono birra serenamente.